Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Кропивницькому пов’язаний виключно з плановим ремонтом мереж.

Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Кропивницькому оприлюднили енергетичні служби з уточненням адрес і причин обмежень, передає Politeka.

З'явився він на сайті Кіровоградобленерго.

Згідно з повідомленням, перші планові роботи стартують 5 січня з 09:00 і триватимуть до 15:00. Тимчасово без електропостачання залишаться окремі будинки на вулицях Вокзальній, Чигиринській, Олени Бур’янової, Поповича, Преображенській, Пашутінській, Тараса Карпи, Віктора Чміленка та в Ковалівському провулку.

6 числа ремонтні заходи охоплять значно ширшу частину міста. У цей день роботи заплановані на Володимирській, Євгена Коновальця, Куроп’ятникова, Фортечній, Миколи Левитського, Ігіта Гаспаряна, Степанова, Павла Сніцара, Братиславській та низці прилеглих адрес.

На 7 числа заплановано відключення у центральних та житлових кварталах. Світло тимчасово зникне на Великій Перспективній, Степана Бандери, Романа Майстерюка, Гранітній, Аксьонкіної, Яновського, Любомира Гузара, а також у Гранітному провулку й на Курганній.

Завершальні обмеження цього періоду припадають на 9 січня. У зазначений день електроенергія буде відсутня в окремих будинках на вулицях Героїв України та Незалежності.

Місцеві енергетики також наголошують, що графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Кропивницькому пов’язаний виключно з плановим ремонтом мереж і може змінюватися залежно від технічної ситуації. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та стежити за офіційними оновленнями.

