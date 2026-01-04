График отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Волынской области доставит определенные неудобства для многих месевых жителей.

График отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Волынской области будет введен из-за ремонтных работ и технического обслуживания газовых сетей, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Волынской области касается как частных домовладений, так и многоквартирных домовв разных районах региона.

В частности, в Луцком районе временно прекратят распределение голубого топлива в одном из сел. Речь идет о Топильном, где 8.01 с 10:00 до 13:00 газоснабжение будет ограничено для 74 потребителей.

Неудобства коснутся домов, расположенных на улицах Апрельской и Мира. В газовой службе отмечают, что подачу топлива возобновят сразу после завершения ремонтных работ.

Кроме локальных ремонтов график отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Волынской области включает плановое техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.

В январе 2026 г. такие работы проведут в 73 домах на территории трех районов региона. Во Владимирском районе работы запланированы в городе Владимире. В частности, по улице Ковельской, 132/1 и 132/2 газоснабжение будет ограничено в период с 7.01 по 9.01 2026 года.

В Луцком районе техническое обслуживание коснется нескольких домов в самом Луцке. 5.01 голубое топливо временно не будет подаваться по адресам: улица Писаревского, 11, 4 и 7. 8.01 ограничения запланированы на следующие адреса: Писаревского, 22, 22/А и 9.