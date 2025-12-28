Согласно графику отключения газа на неделю с 29 декабря по 4 января в Волынской области, часть потребителей будет вынуждена испытывать определенные неудобства.

График отключения газа на неделю с 29 декабря по 4 января в Волынской области будет введен из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

График отключения газа на неделю с 29 декабря по 4 января в Волынской области был опубликован на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Так, временное прекращение газоснабжения произойдет в селе Мокрец Ковельского района. Там 29.12 2025 с 10:00 до 17:00 прекратят поставки голубого топлива для отдельных жителей.

В настоящее время ремонтники будут осуществлять работы на местных газовых сетях, обеспечивающих поставки в частные домовладения в селе.

Сообщается, что без голубого топлива останутся 253 потребителя на таких улицах: Васильчук, Юрий Литвин, Ковельская, Леси Украинки, Шевченко, Осенняя и Заозерная.

Восстановление газоснабжения произойдет сразу после завершения работ, но только при доступе к газовым приборам и соблюдении требований безопасности.

Потребителям советуют перекрыть краны перед газовыми приборами и не воспользоваться ими во время ремонтных работ. Также местным рекомендуют планировать свой быт с учетом графика отключения газа в неделю с 29 декабря по 4 января в Волынской области.

Специалисты местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" отмечают, что для ускорения восстановления подачи необходимо устранить выявленные технические нарушения, предоставить доступ к осмотру газопроводов и приборов.

А также - проверить соответствие установленных устройств проекта газификации и наличие актов первичной и периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области: что именно дорожает и насколько