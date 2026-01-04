Графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Волинській області принесе певні незручності для багатьох місевих жителів.

Графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Волинській області введуть через ремонтні роботи та технічне обслуговування газових мереж, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Волинській області стосується як приватних домоволодінь, так і багатоквартирних будинків в різних районах регіону.

Зокрема, у Луцькому районі тимчасово припинять розподіл блакитного палива в одному із сіл. Йдеться про Топільне, де 8.01 з 10:00 до 13:00 газопостачання буде обмежене для 74 споживачів.

Незручності торкнуться будинків, розташованих на вулицях Квітневій та Миру. У газовій службі зазначають, що подачу палива відновлять одразу після завершення ремонтних робі.

Окрім локальних ремонтів, графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Волинській області включає планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках.

У січні 2026 року такі роботи проведуть у 73 будинках на території трьох районів регіону. У Володимирському районі роботи заплановані в місті Володимир. Зокрема, на вулиці Ковельській, 132/1 та 132/2 газопостачання буде обмежене в період з 7.01 по 9.01 2026 року.

У Луцькому районі технічне обслуговування торкнеться кількох будинків у самому Луцьку. 5.01 блакитне паливо тимчасово не подаватиметься за адресами: вулиця Писаревського, 11, 4 та 7. 8.01 обмеження заплановані для таких адрес: Писаревського, 22, 22/А та 9.