Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области было с 1 марта 2026 года для услуги по поставке тепловой энергии в пгт. Новогуйвинское, пишет Politeka.net.

Новогуйвинское ВЖРЭКУ сообщает о необходимости корректировки тарифов в связи с ростом стоимости электроэнергии и рынка газа.

Действующие тарифы для населения составляют 2926,22 грн. за 1 Гкал, а для бюджетных учреждений и других организаций - 4355,62 грн. Скорректированные тарифы поднимутся до 2994,66 грн. и 4424,06 грн. соответственно. Это повышение обосновано экономически и покрывает затраты на производство и транспортировку тепловой энергии.

Для населения тариф останется на уровне 1907,87 грн. за 1 Гкал из-за действия моратория на повышение цен во время военного положения и шесть месяцев после его завершения. Таким образом, изменения коснутся, прежде всего, бюджетных учреждений и других потребителей, а население временно защищено от повышения.

Причиной корректировки стал резкий скачок цен на электроэнергию. Новогуйвинское ВЖРЭКП заключило договор с ООО «ЯСНО+», согласно которому стоимость электроэнергии выросла на 20,9%, что отразилось на себестоимости теплоснабжения.

Замечания и предложения от граждан принимаются с 11 по 18 марта 2026 г. по адресу: ул. Мира, 15, пгт. Новогуйвинское, или по электронной почте: 466319@ukr.net с указанием в теме письма «замечания и предложения к тарифам». Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области является важным шагом по обеспечению стабильного функционирования предприятия и бесперебойной поставки тепла в холодный сезон.