Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предусматривает государственную поддержку для украинцев, потерявших свой дом из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется через специальные фонды, созданные местными советами или уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове распределяют по месту фактического проживания переселенца, как правило, на срок до одного года, но срок может быть продлен, если человек или семья не смогла найти другой дом.

Минимальная площадь для проживания определена законодательно – не менее 6 квадратных метров на человека. Первоочередное право на получение бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове имеют определенные категории.

Это многодетные семьи, беременные женщины, люди с инвалидностью, пенсионеры и те, чей дом был разрушен или пришел в негодность из-за боевых действий.

Решение о предоставлении крова принимается по результатам балльной системы оценки потребности, что позволяет определить приоритетность кандидатов.

Для того чтобы стать на учет и претендовать на временное жилище, переселенцам нужно обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета или районной государственной администрации.

На каждое лицо или семью заводят учетное дело и присваивают индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация и распределение жилищ.

После внесения в учет люди получают возможность оформить документы и подписать соглашение о временном проживании.

Процедура включает в себя проверку документов, подтверждение статуса переселенца и оценку потребности. В случае утверждения кандидатуры, семья или отдельное лицо могут заселиться в предоставленный дом и пользоваться им в соответствии с установленными правилами.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.