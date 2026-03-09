Именно так бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области обеспечивают регулярную поддержку для самых уязвимых категорий населения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области время от времени раздают в разных локациях города, сообщает Politeka.

Горожанам советуют следить за официальными сообщениями, чтобы не упустить актуальную информацию о дате выдаче и условиях получения.

Информацию публикуют на страницах организаций в соцсетях и мессенджерах. Потенциальным получателям советуют регулярно проверять обновления, чтобы своевременно подавать заявки.

В частности, о продовольственных наборах и новых регистрациях сообщает официальный телеграмм-канал «Церковь Спасения Помощь». Организация находится по адресу проспект Мира, 24. Там публикуют формы регистрации, детали относительно очередных выдач и условия получения помощи.

Представители центра призывают внимательно читать сообщения, поскольку количество наборов ограничено, а участие предполагает соблюдение определенных критериев.

Отдельные программы реализует фонд "Каритас". С 8 января организация производит выдачу специализированных гигиенических наборов для переселенцев, переехавших в область после 1 января 2025 года. Поддержку оказывают лицам с инвалидностью 1–3 групп, людям с тяжелыми заболеваниями и гражданам в возрасте 70+.

Регистрация для получения помощи производится по адресу ул. Гоголя, 28 с 10:00. Для участия необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и документы, подтверждающие критерии уязвимости. Предусмотрена проверка информации о предварительном получении поддержки.

Подобным образом фонд время от времени выдает и продуктовые пакеты. Всё зависит от наличия ресурсов и количества заявок.

