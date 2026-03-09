Подорожание проезда в Запорожье коснулось нескольких пригородных автобусных маршрутов, где с начала недели были введены новые расценки на билеты.

Подорожание проезда в Запорожье вступило в силу с понедельника, 9 марта, сообщает Politeka.

Об изменениях в тарифах проинформировал сервис EasyWay, обнародовавший обновленную информацию о стоимости перевозок на популярных направлениях.

Подорожание проезда коснулось рейсов, соединяющих Запорожье с окрестными населенными пунктами. Согласно обнародованным данным, изменилась цена поездок на нескольких маршрутах.

Так, на маршруте №7 Запорожья-Вольнянск новая стоимость составляет 60 грн. На маршруте №7Б Запорожье – Вольнянск пассажирам приходится платить 55 грн.

На направлении №117 Запорожье-Днепровка цена выросла до 90 грн, а на №117 Запорожье-Орловское билет стоит 120 грн. Также обновленные тарифы ввели на маршруте №190 Запорожье-Беленькое, где поездка стоит 70 грн.

Для №202 Запорожье-Кушугум установлена ​​новая стоимость в 40 грн, а на маршруте №384 Запорожье-Балабино за билет приходится отдавать уже 35 грн.

Кроме этого, изменения коснулись и еще одного направления пригородного сообщения. Речь идет о маршрутке, курсирующей между населенным пунктом Таврическое и Запорожье.

Объявление о подорожании проезда уже появилось в микроавтобусах, работающих на этом маршруте, поэтому пассажиры могут ознакомиться с новыми ценами непосредственно во время поездок.

Согласно обнародованной информации, новый тариф для пассажиров из Таврического составляет 110 грн. Для жителей Любимовки стоимость поездки составляет 90 грн.

Пассажирам из Одаровки приходится платить 80 грн, из Заречного – 70 грн, а из Камышевахи – 60 грн. Для жителей Григорьевского и Шевченко цена поездки составляет 50 грн, в то время как из Новоалександровки она равна 40 грн.

