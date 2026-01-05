Безкоштовне житло для ВПО в Харкові передбачає державну підтримку для українців, які втратили власний дім через війну.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через спеціальні фонди, створені місцевими радами або уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові розподіляють за місцем фактичного проживання переселенця, як правило, на строк до одного року, але термін може бути продовжений, якщо людина або сім’я не змогла знайти іншу домівку.

Мінімальна площа для проживання визначена законодавчо – не менше ніж 6 квадратних метрів на людину. Першочергове право на отримання безкоштовного житла для ВПО у Харкові мають певні категорії.

Це багатодітні сім’ї, вагітні жінки, люди з інвалідністю, пенсіонери та ті, чий дім був зруйнований або став непридатним через бойові дії.

Рішення про надання даху над головою ухвалюється за результатами бальної системи оцінки потреби, що дозволяє визначити пріоритетність кандидатів.

Для того щоб стати на облік і претендувати на тимчасове помешкання, переселенцям потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або районної державної адміністрації.

На кожну особу чи сім’ю заводять облікову справу та присвоюють індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація та розподіл помешкань.

Після внесення до обліку люди отримують можливість оформити документи та підписати угоду про тимчасове проживання.

Процедура включає перевірку документів, підтвердження статусу переселенця та оцінку потреби. У разі затвердження кандидатури, сім’я або окрема особа може заселитися у наданий дім та користуватися ним відповідно до встановлених правил.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харківській області: які нові ціни встановили магазини.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Харківській області: які товари вже обмежені на полицях.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: що робити у разі затримки виплат.