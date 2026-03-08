Облэнерго предупреждает о локальных графиках отключения света в Харьковской области на понедельник, 9 марта 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в некоторых населенных пунктах Харьковской области 9 марта 2026 года будут применять локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света 9 марта коснутся Люботинского городского территориального общества в Харьковской области. Как сообщают на официальном сайте общины, в городе Люботин обесточения будут проходить ориентировочно с 9 до 16 или 17 часов для домов по следующим адресам:

ул. Слобожанская, 187/1, 189, 193, 195, 195А, 197, 199, 201-203, 205, 205А, 207, 209-213, 213А, 215, 215А, 21 225, 225А, 229, 231, 233, 237, 237А;

Шевченко, 3, 5, 7, 114, 122А, 124, 128, 132;

Ревчанская, 30-32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36/57, 37-39, 40/64, 41/12, 42, 43/15, 45, 47, 49;

Низовая, 1-4, 5/44, 6-9;

Короткая, 6, 7, 11А;

частично ул. Гавенко, Тычинского, Литературная, Дуншовская, пер. Короткий, Украинский, сад. тов. "Горка".

Кроме того, локальные графики отключения света в области 9 марта будут также применяться в пределах Зачепиловской территориальной общины, сообщает Politeka. Там ограничения электроснабжения могут действовать с 8:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Чернещина;

Абазовка (ул. Новоселовская, Набережная);

Забарино (Годовая, Ленина, Садовая, Специалистов, Центральная);

Малый Орчик (Уютная);

Залинейное (Центральная, Карла Маркса, Вишневая, Полевая, Слобожанская, Майская, Центральная, Лиманская);

Педашка Первая (Ленина);

Кочетивка (Харьковская).

