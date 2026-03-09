Подорожание проезда в Полтавской области в феврале ощутили жители деревень и городков, пользующихся пригородными маршрутками.

Подорожание проезда в Полтавской области произошло преимущественно из-за повышения стоимости горючего и роста эксплуатационных расходов, сообщает Politeka.

О подорожании проезда в Полтавской области проинформировали в Фейсбук-сообществе "Кременчуг-пассажирский".

Больше всего почувствовали изменения жители Каменных Потоков, где поездка в Кременчуг выросла с 15 до 20 гривен. Это привело к тому, что ежедневные расходы по дороге туда и обратно увеличились с 30 до 40 гривен.

А поездка из села сразу в центр города теперь может достигать 40 гривен в одну сторону. В то же время, не все пригородные маршруты подняли тарифы одинаково, и некоторые направления остались без изменений.

Местные жители говорят, что подорожание проезда в Полтавской области добавило финансовую нагрузку, особенно тем, кто пользуется не только маршрутками, но и городским транспортом.

Пассажиры возмущаются, что при росте цен уровень комфорта поездок не улучшается, а состояние дорог в пригороде Кременчуга остается неудовлетворительным.

В Кременчугской районной военной администрации объяснили, что перевозчики не обязаны согласовывать повышение тарифов, а лишь информируют о нем областную военную администрацию.

Причины повышения стоимости билетов также включают расходы на запчасти и обслуживание транспорта. Водители подтверждают, что рост расходов на горючее и техническое обслуживание стал неизбежным фактором роста расценок.

Пассажиры же сетуют на то, что условия перевозок остаются сложными, особенно на дорогах с ямами и неровностями. Эксперты советуют пассажирам заранее планировать маршруты и учитывать новые расходы по транспорту.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.