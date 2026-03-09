Прогноз с 10 по 19 марта в Харькове предполагает преимущественно ясную и сухую погоду с незначительным повышением температуры днем.

Прогноз погоды с 10 по 19 марта в Харькове свидетельствует, что первые дни недели принесут комфортные условия для прогулок и работы на открытом воздухе, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 10 по 19 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

10 марта небо будет ясным, осадков не ожидается, а температура днем ​​поднимется до +14°. На следующий день, 11 марта, в городе также сохранится безоблачная атмосфера.

Ночью температура остается около +4°, а днем ​​повысится до +15°. Влажность воздуха будет колебаться от 25 до 65%, ветер будет слабым, а давление незначительно снизится.

В середине недели, 12-15 марта, прогноз с 10 по 19 марта в Харькове указывает на стабильную ясную погоду. Днем температура будет держаться в пределах +14–15°, ночью воздух будет охлаждаться до 0–4°.

Ветер остается слабым или умеренным, а осадков не прогнозируется. Особенно теплыми и солнечными будут 14 и 15 марта.

Это позволит харьковчанам насладиться прогулками на улице и планировать активный отдых на открытом воздухе.

16–17 марта погодные условия начнут меняться: 16 марта ясное небо сохранится до вечера, а 17 марта будет облачно в течение дня, хотя дождя не ожидается.

Дневная температура будет держаться на уровне +14°, ночью воздух будет охлаждаться до +1–4°. Ветер будет умеренным, иногда усиливаясь до 4–4,5 м/с.

18-19 марта принесут в город более облачную аимосферу в течение дня, при этом осадков также не прогнозируется. Температура днем ​​составит +12 °, а ночью опустится до +4 °.

