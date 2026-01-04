Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на обеспечение непрерывного вывоза мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области было введено с 1 января 2026 года в Заводской общине, сообщает Politeka.

Изменения касаются стоимости вывоза и обработки бытовых отходов, поскольку действующие тарифы не покрывают реальные расходы предприятия.

В местном совете объясняют, что повышение связано с удорожанием материалов, работ и обслуживания техники. Поэтому коммунальное предприятие не может стабильно выполнять свои функции и гарантировать надлежащее качество услуг.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата вырастет на 14,95 грн - с 33,85 до 48,80 грн на одного человека. Владельцы частных домов будут платить 37 гривен вместо 25. Для бюджетных учреждений предусмотрено увеличение на 2,55 грн, для других категорий - на 2,94.

Местные власти подчеркивают, что новые тарифы экономически обоснованы и направлены на поддержание стабильной работы инфраструктуры общества. Жители могут подавать замечания или предложения, обращаясь непосредственно в КП «Заводское-2010» или по электронной почте.

Специалисты добавляют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на обеспечение непрерывного вывоза мусора, поддержание должного уровня обслуживания населения и приведение местных платежей в соответствие с реальными расходами.

Жителям советуют планировать семейный бюджет раньше времени, следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета во избежание неприятных сюрпризов в платежках.

Своевременное оплата и внимательное отношение к счетам поможет избежать ненужных расходов и поддержать работу коммунальных служб в общине.

