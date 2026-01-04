Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на забезпечення безперервного вивозу сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області запровадили з 1 січня 2026 року у Заводській громаді, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються вартості вивезення та обробки побутових відходів, оскільки чинні тарифи вже не покривають реальні витрати підприємства.

У місцевій раді пояснюють, що підвищення пов’язане з подорожчанням матеріалів, робіт та обслуговування техніки. Через це комунальне підприємство не може стабільно виконувати свої функції та гарантувати належну якість послуг.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна плата зросте на 14,95 грн — із 33,85 до 48,80 грн на одну особу. Власники приватних будинків сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Для бюджетних установ передбачене збільшення на 2,55 грн, для інших категорій — на 2,94.

Місцева влада наголошує, що нові тарифи економічно обґрунтовані та спрямовані на підтримку стабільної роботи інфраструктури громади. Жителі можуть подавати зауваження або пропозиції, звертаючись безпосередньо до КП «Заводське-2010» або через електронну пошту.

Фахівці додають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на забезпечення безперервного вивозу сміття, підтримку належного рівня обслуговування населення та приведення місцевих платежів у відповідність до реальних витрат.

Мешканцям радять планувати сімейний бюджет завчасно, слідкувати за офіційними повідомленнями та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках.

Своєчасна оплата і уважне ставлення до рахунків допоможе уникнути непотрібних витрат і підтримати роботу комунальних служб у громаді.

