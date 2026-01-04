Энергетики предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Одесской области на следующую неделю – с 5 по 11 января 2026 года.

В Одесской области с 5 по 11 января 2026 года будут действовать локальные графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ в электрических сетях, пишет Politeka.

В понедельник, 5 января, по сообщению ДТЭК, графики отключения света, в частности, будут действовать в пределах Южненской городской общины в Одесской области. С 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители села Григоровка, проживающие на улицах Дружбы, Зеленая, Куяльницкая, Лесная, Прибрежная, Сташека.

В пределах Черноморской городской территориальной общины в понедельник обесточивание состоится с 8 до 17 часов в селе Бурлачая Балка для домов по ул. Центральная, сообщает Politeka.

На территории Окнянской общины ограничения электроснабжения будут действовать с 8:00 до 19:00 в понедельник для таких населенных пунктов:

Ивановка (ул. Центральная, Виноградная, Энергетическая, Полевая);

Топалы (Родниковая, Мира, Солнечная, Тополя, Центральная, Тростянецкая);

Черная (Садовая, Солнечная, Франко, Черная, Шевченко).

А в среду, 7 числа, обесточивания коснутся:

Окны (Героев Украины, Уютная);

Гулянка (Дружбы, Леси Украинки, Школьная);

Ивановка (Центральная).

О других графиках отключения света в Одесской области на неделю с 5 по 11 января 2026 года ДТЭК объявит позже, следите за актуальными данными на официальных страницах компании.

