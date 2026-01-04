Енергетики попереджають про додаткові графіки відключення світла в Одеській області на наступний тиждень – із 5 по 11 січня 2026 року.

В Одеській області з 5 по 11 січня 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах, пише Politeka.

У понеділок, 5 січня, за повідомленням ДТЕК, графіки відключення світла зокрема діятимуть у межах Південнівської міської громади в Одеській області. З 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці села Григорівка, які проживають на вулицях Дружби, Зелена, Куяльницька, Лісова, Прибережна, Сташека.

У межах Чорноморської міської територіальної громади в понеділок знеструмлення відбудеться з 8 до 17 години в селі Бурлача Балка для будинків по вул. Центральна, повідомляє Politeka.

На території Окнянської громади обмеження електропостачання діятимуть із 8:00 до 19:00 у понеділок для таких населених пунктів:

Іванівка (вул. Центральна, Виноградна, Енергетична, Польова);

Топали (Джерельна, Миру, Сонячна, Тополі, Центральна, Тростянецька);

Чорна (Садова, Сонячна, Франка, Чорна, Шевченка).

А в середу, 7 числа, знеструмлення торкнуться:

Окни (Героїв України, Затишна);

Гулянка (Дружби, Лесі Українки, Шкільна);

Іванівка (Центральна).

Про інші графіки відключення світла в Одеській області на тиждень із 5 по 11 січня 2026 року ДТЕК оголосить пізніше, стежте за актуальними даними на офіційних сторінках компанії.

