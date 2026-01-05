Новый график поездов во Львовской области дал местным жителям больше возможностей в передвижении по железной дороге.

Новый график поездов во Львовской области предусматривает изменения в движении рейсов Львов – Ковель и Львов – Ковель, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця", новый график поездов во Львовской области вступил в силу с 14 декабря и охватывает как региональные, так и пригородные и городские рейсы.

Согласно нововведениям, для пассажиров удобство поездок между западными областями Украины значительно улучшилось, а пересадок и задержек стало меньше.

"Укрзализныця" отмечает, что №840 Львов – Ковель теперь отправляется в 05:20 и прибывает на конечную станцию ​​в 08:42. На маршруте он останавливается в Добротворе в 6:18, в Сосновке – в 6:30, в Шептицком – в 6:50, в Сокале – в 7:02.

В обратном направлении, пассажирский состав №841 Ковель – Львов отправляется в 09:42 и прибывает в 13:07, делая остановки в Сокале в 11:21, Шептицком – в 11:31, Сосновке – в 11:52 и Добротворе – в 12:05.

Кроме того, новый график движения поездов во Львовской области предусматривает еще два пассажирских состава для удобного дневного и вечернего сообщения.

№842 Львов – Ковель отправляется в 14:10 и прибывает в 17:33. На маршруте он останавливается в Добротворе в 15:09, Сосновке – в 15:21, Шептицком – в 15:42, Сокале – в 15:53.

Обратный рейс №843 Ковель – Львов отправляется в 18:33 и прибывает в 22:00, останавливаясь в Сокале в 20:13, Шептицком – в 20:23, Сосновке – в 20:44 и Добротворе – в 20:57.

Специалисты "Укрзализныци" объясняют, что такое расписание позволяет пассажирам планировать поездки более эффективно, сократить время ожидания на станциях и обеспечивает стабильность курсирования экспересов в разные периоды дня.

