Новий графік поїздів у Львівській області дав міцевим мешканцям більше можливостей у пересуванні залізницею.

Новий графік поїздів у Львівській області передбачає зміни у русі потягів Львів – Ковель та Ковель – Львів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік поїздів у Львівській області набув чинності з 14 грудня і охоплює як регіональні, так і приміські та міські рейси.

Відповідно до нововведень, для пасажирів зручність поїздок між західними областями України значно покращилась, а пересадок та затримок стало менше.

"Укрзалізниця" зазначає, що №840 Львів – Ковель тепер вирушає о 05:20 і прибуває на кінцеву станцію о 08:42. На маршруті він зупиняється у Добротворі о 6:18, у Соснівці – о 6:30, у Шептицькому – о 6:50, у Сокалі – о 7:02.

У зворотному напрямку, пасажирський склад №841 Ковель – Львів відправляється о 09:42 і прибуває о 13:07, роблячи зупинки у Сокалі о 11:21, Шептицькому – о 11:31, Соснівці – о 11:52 та Добротворі – о 12:05.

Крім того, новий графік руху похздів у Львівській області передбачає ще два пасажирських склади для зручного денного та вечірнього сполучення.

№842 Львів – Ковель вирушає о 14:10 та прибуває о 17:33. На маршруті він зупиняється у Добротворі о 15:09, Соснівці – о 15:21, Шептицькому – о 15:42, Сокалі – о 15:53.

Зворотній рейс №843 Ковель – Львів вирушає о 18:33 і прибуває о 22:00, зупиняючись у Сокалі о 20:13, Шептицькому – о 20:23, Соснівці – о 20:44 та Добротворі – о 20:57.

Фахівці "Укрзалізниці" пояснюють, що такий розклад дозволяє пасажирам планувати поїздки більш ефективно, скоротити час очікування на станціях і забезпечує стабільність курсування експересів у різні періоди дня.

