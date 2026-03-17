Решение о завершении отопительного сезона в Полтаве в 2026 году будут принимать городские власти, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия «Полтаватеплоенерго» Игорь Процай.

Как отметил Игорь Процай, отопительный сезон в Полтаве продолжается, а вопрос его завершения еще находится на стадии рассмотрения. Несмотря на постепенное потепление, отключать централизованное отопление пока не спешат. Предприятие, в свою очередь, готовит рекомендации для городских властей, ориентируясь на фактические температурные показатели.

По словам представителя теплоснабжающего предприятия, при принятии решения учитывают не только погодные условия, но и другие важные факторы, в том числе ситуацию в стране и возможные риски, связанные с обстрелами. Поэтому подход к этому вопросу должен быть взвешенным и комплексным.

Традиционно в Украине отопительный сезон завершается после того, как среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +8 °C в течение нескольких дней. Хотя синоптики уже прогнозируют потепление, специалисты пока советуют не торопиться и продлить наблюдение за погодой.

Отдельное внимание уделяется и ночным температурам. Если они будут оставаться достаточно высокими, без резких похолоданий, это позволит постепенно готовиться к завершению подачи тепла.

Игорь Процай подчеркнул, что предприятие стремится учесть как интересы государства, так и потребности потребителей, ведь для жителей важно не переплачивать за излишнее тепло. Специалисты планируют еще несколько дней анализировать погодные условия, после чего могут появиться более конкретные решения по завершению отопительного сезона.

Источник: Суспільне.

