Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області має на меті підтримати найуразливіших мешканців та гарантувати доступ до базових ресурсів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області цього сезону стартує в межах нового соціального проєкту, організованого обласними структурами разом із місцевими громадами, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на літніх людей, які опинилися у складних обставинах через війну або економічні проблеми.

Програма передбачає першочергову підтримку громадян із мінімальними доходами та обмеженою мобільністю. Основний акцент зроблено на адресну доставку продуктів. Волонтери формують набори із базових товарів і передають їх безпосередньо додому тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі. Це зменшує фізичне навантаження та гарантує безпеку отримувачів.

Додатково передбачена фінансова підтримка для сімей переселенців, де є люди поважного віку. Кошти можна витратити на харчування або комунальні послуги. Пріоритет надають тим, хто залишив райони активних бойових дій або втратив стабільний заробіток.

Соціальні працівники надають консультації, допомагають оформлювати заяви, перевіряють документи та супроводжують отримувачів у процесі отримання субсидій. Це дозволяє уникнути затримок та забезпечує швидке отримання підтримки.

Крім того, в Харківській області також можна отримати гуманітарну допомогу. Підтримка надається людям, які постраждали від війни та належать до однієї з вразливих категорій.

