Подорожание продуктов в Запорожье продолжает изумлять жителей, сообщает Politeka.

Информацию о динамике ситуации предоставляет портал Минфин .

Средние цены на продукты в Запорожской области продолжают расти. За последний месяц больше всего подорожали овощи и бакалея, а молочные изделия демонстрируют более умеренный подъем.

Пшено в настоящее время стоит в среднем 33,05 грн за килограмм, тогда как в декабре средняя стоимость составляла 31,83. В сетях цена колеблется от 32,20 (Megamarket) до 33,90 (Auchan), что отражает сезонные колебания и разницу в поставках.

Сыр кисломолочный Простонаше 9% (300 г) продают в среднем за 98,46 грн. Для сравнения, в декабре средняя цена была 98,04. В разных магазинах товар варьируется: Metro предлагает 94,00, Novus – 95,99, Megamarket – 105,40. Таким образом, повышение за месяц составило около 0,43.

Овощи продолжают лидировать по темпам роста цен. Перец болгарский желтый стоит 287,07 грн за килограмм. В декабре средняя цена составила 256,67, то есть за месяц повышение достигло более 35. В Megamarket килограмм продают за 320,10, Novus – 279,00, Auchan – 262,10. Высокие колебания объясняют сезонным дефицитом и логистическими издержками.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Запорожье обусловлено комплексом факторов: повышением транспортных расходов, колебаниями валютного курса, сезонными дефицитами овощей и увеличением себестоимости производства молочных и бакалейных товаров.

Для потребителей это означает необходимость планирования покупок и сравнения предложений в разных сетях. Прогнозируется, что в январе рост цен на овощи может оставаться заметным, а бакалея и молочные продукты будут демонстрировать более стабильную динамику.

