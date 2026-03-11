Поощряют переселенцев обращаться на платформу, чтобы воспользоваться всеми возможностями бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области и найти наиболее подходящий вариант для себя.

Жители региона через платформу «Допомагай» открыли доступ к бесплатному жилью для ВПЛ в Одесской области, сообщает Politeka.

На сервисе публикуют актуальные предложения о временном размещении как в самом регионе, так и за его пределами. Один из вариантов – комната в двухкомнатной квартире на улице Жуковского в Одессе. Проживание предполагает совместное пребывание с женщиной 68 лет, которая не нуждается в постороннем уходе, однако ищет сожительницу для вечернего общения.

Еще одно предложение касается трехкомнатной квартиры на первом этаже по проспекту Князя Владимира Великого. Там предоставляют отдельную комнату со всеми удобствами проживания.

Порядковая семья готова принять на постоянное пребывание одинокую женщину пенсионного возраста 60–70 лет. Основные условия – отсутствие вредных привычек и желание интегрироваться в семейный круг. Объявление ориентировано на людей, утративших собственное жилье.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно в частном секторе по улице Бригадная. Предлагают отдельную комнату с базовыми удобствами. Владельцы готовы принять женщину до 55 лет без зависимостей при условии небольшой помощи пожилым людям в быту. Денежная оплата не требуется.

Опубликованные предложения отличаются по формату – от совместного проживания в квартире до отдельной комнаты в частном доме. Актуальные варианты регулярно обновляются, поэтому переселенцам советуют периодически проверять платформу, чтобы не упустить подходящий вариант.

Поощряют переселенцев обращаться на платформу, чтобы воспользоваться всеми возможностями бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области и найти наиболее подходящий вариант для себя.

