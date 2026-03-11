Жителям советуют ознакомиться с QR-кодами и новой системой оплаты за проезд в Виннице.

В городе стартовала новая система оплаты за проезд в Виннице, призванная упростить расчеты и повысить комфорт пассажиров, сообщает Politeka.

Теперь в общественном транспорте установлен современный механизм приобретения билетов. Его цель – сделать поездки более быстрыми и удобными для всех жителей.

В транспортной компании объяснили, что QR-коды разделены на две категории: желтые для пользователей ПриватБанка и розовые для monobank. Одновременно система поддерживает расчеты картами любых банков. Коды постепенно устанавливаются во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках города.

Используя новую систему оплаты за проезд в Виннице, пассажиры могут покупать билеты через Приват24 или monobank, а также непосредственно сканируя код камерой смартфона.

Для Приват24 достаточно выбрать количество билетов, карту и нажать «Купить» – электронный документ хранится в приложении. В monobank покупка подтверждается в приложении или браузере, после чего билет мгновенно появляется на экране с QR-кодом для проверки.

Таймер действия электронного билета составляет 60 минут, в документе указан бортовой номер транспорта. Если страницу случайно закрыли, ее можно восстановить из истории браузера.

Представители компании отмечают, что технология оптимизирует оплату, ускоряет передвижение и повышает уровень сервиса в транспорте.

