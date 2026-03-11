По информации предприятия, в дневное время теплоснабжение изменилось, однако это еще не завершение отопительного сезона в Николаеве.

Температура в квартирах местных жителей может измениться, однако пока речь не идет о завершении отопительного сезона в Мыколаеви, пишет Politeka.net.

В ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» сообщили детали.

По информации предприятия, в дневное время теплоснабжение будут временно приостанавливать, а ночью его будут восстанавливать. Такое решение объясняют тем, что днем ​​температура воздуха повышается, в то время как в ночные часы все еще остается прохладно.

«Днем будем приостанавливать поставки тепла, а ночью – восстанавливать. Все для вашего комфорта, ведь ночи пока холодные», – объяснили гражданам.

В предприятии отмечают, что подобные мероприятия направлены на поддержание комфортной температуры в домах горожан. В то же время, там подчеркивают, что это еще не означает завершения отопительного сезона.

В то же время традиционно решение о завершении отопительного сезона принимается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд превышает +8°C. В «Миколаївоблтеплоенерго» отметили, что все решения принимаются в соответствии с официальным прогнозом погоды и действующими нормами законодательства.

Между тем, Алексей Кулеба заявил, что сейчас государство имеет достаточные запасы топлива, а энергетическая система работает стабильно. Именно поэтому власти не планируют спешить с прекращением подачи тепла даже несмотря на то, что уже наступила календарная весна. Для области это означает, что отопление будут продолжать подавать до тех пор, пока будут требовать погодные условия.

Он также подчеркнул, что система теплоснабжения способна функционировать столько времени, сколько нужно для обеспечения комфортных условий для жителей.

