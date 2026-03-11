Новый график движения поездов во Львове влияет на сообщение с востоком Украины, поэтому пассажирам следует знать о корректировке.

Новый график движения поездов во Львове с 1 марта затронул маршрут №128 «Запорожье – Львов», сообщает Politeka.

Новый график движения поездов во Львове предполагает, что теперь этот экспресс курсирует через день. Напомним, что пассажирский состав обеспечивает прямое сообщение для жителей Кропивницкого и близлежащих районов.

Причиной таких изменений явился вопрос безопасности пассажиров на маршруте через Запорожскую и Днепропетровскую области.

В «Укрзализныце» объяснили, что Запорожская ОВА не может гарантировать безопасный проезд железнодорожного транспорта по маршруту Днепр – Запорожье – Днепр.

Из-за этого приняли решение сократить количество курсировок №128, чтобы не подвергать людей опасности. Новый график движения поездов во Львове действует к улучшению ситуации безопасности, и в настоящее время состав курсирует только по четным дням.

Кроме №128 через Кропивницкий остаются другие маршруты: №53/54 Днепр – Одесса ежедневно, №254 Одесса – Кривой Рог через день, №8 Одесса – Харьков через день и №790 Кропивницкий – Киев ежедневно.

Также в расписании на сайте "Укрзализныци" опубликованы все действующие изменения, чтобы пассажиры могли планировать поездки заранее.

Эксперты отмечают, что подобные изменения являются временными и связаны исключительно с условиями безопасности на маршруте, а не с техническими проблемами или дефицитом вагонов.

Однако для пассажиров, регулярно пользующихся №128, это означает необходимость внимательно проверять даты и покупать билеты заранее.

В дни, когда данный пассажирский состав не курсирует, отдельным пассажирам придется искать другие пути доезда в нужные города. Поэтому следует уточнять все детали в кассах на железнодорожных вокзалах или в приложении УЗ.

