Новый график движения поездов во Львове с 1 марта затронул маршрут №128 «Запорожье – Львов», сообщает Politeka.
Новый график движения поездов во Львове предполагает, что теперь этот экспресс курсирует через день. Напомним, что пассажирский состав обеспечивает прямое сообщение для жителей Кропивницкого и близлежащих районов.
Причиной таких изменений явился вопрос безопасности пассажиров на маршруте через Запорожскую и Днепропетровскую области.
В «Укрзализныце» объяснили, что Запорожская ОВА не может гарантировать безопасный проезд железнодорожного транспорта по маршруту Днепр – Запорожье – Днепр.
Из-за этого приняли решение сократить количество курсировок №128, чтобы не подвергать людей опасности. Новый график движения поездов во Львове действует к улучшению ситуации безопасности, и в настоящее время состав курсирует только по четным дням.
Кроме №128 через Кропивницкий остаются другие маршруты: №53/54 Днепр – Одесса ежедневно, №254 Одесса – Кривой Рог через день, №8 Одесса – Харьков через день и №790 Кропивницкий – Киев ежедневно.
Также в расписании на сайте "Укрзализныци" опубликованы все действующие изменения, чтобы пассажиры могли планировать поездки заранее.
Эксперты отмечают, что подобные изменения являются временными и связаны исключительно с условиями безопасности на маршруте, а не с техническими проблемами или дефицитом вагонов.
Однако для пассажиров, регулярно пользующихся №128, это означает необходимость внимательно проверять даты и покупать билеты заранее.
В дни, когда данный пассажирский состав не курсирует, отдельным пассажирам придется искать другие пути доезда в нужные города. Поэтому следует уточнять все детали в кассах на железнодорожных вокзалах или в приложении УЗ.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов во Львовской области: ценники на базовые товары резко изменились.
Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ужгороде: как горожане реагируют на новые тарифы.
Как сообщала Politeka, Удорожание стоимости проезда в Ивано-Франковской области: где с 1 января придется раскошелиться.