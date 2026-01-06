Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує дивувати жителів, повідомляє Politeka.

Інформацію про динаміку ситуації надає портал Мінфін.

Середні ціни на продукти в Запоріжжі продовжують зростати. За останній місяць найбільше подорожчали овочі та бакалія, а молочні вироби демонструють більш помірний підйом.

Пшоно нині коштує в середньому 33,05 грн за кілограм, тоді як у грудні середня вартість становила 31,83. У мережах ціна коливається від 32,20 (Megamarket) до 33,90 (Auchan), що відображає сезонні коливання та різницю у постачанні.

Сир кисломолочний «Простонаше» 9% (300 г) продають у середньому за 98,46 грн. Для порівняння, у грудні середня вартість була 98,04. У різних магазинах товар варіюється: Metro пропонує 94,00, Novus – 95,99, Megamarket – 105,40. Таким чином, підвищення за місяць склало близько 0,43.

Овочі продовжують лідирувати за темпами росту розцінок. Перець болгарський жовтий нині коштує 287,07 грн за кілограм. У грудні середня ціна становила 256,67, тобто за місяць підвищення досягло понад 35. У Megamarket кілограм продають за 320,10, Novus – 279,00, Auchan – 262,10. Високі коливання пояснюють сезонним дефіцитом та логістичними витратами.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Запоріжжі обумовлене комплексом факторів: підвищенням транспортних витрат, коливаннями валютного курсу, сезонними дефіцитами овочів та збільшенням собівартості виробництва молочних і бакалійних товарів.

Для споживачів це означає необхідність планування покупок та порівняння пропозицій у різних торгових мережах. Прогнозується, що у січні зростання цін на овочі може залишатися помітним, а бакалія та молочні продукти демонструватимуть більш стабільну динаміку.

