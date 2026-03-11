Появились обновленные графики отключения электроэнергии на 12 марта в Полтавской области.

Украинцам объявили новые графики отключения света, дополнительно вводимые в Полтавской области на 12 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин, ссылаясь на данные «Полтаваобленерго».

Появились обновленные графики отключений электроэнергии на 12 марта в Полтавской области, чтобы они могли заранее спланировать свои дела и учесть возможные временные перебои в снабжении светом.

С 8 до 17 часов будут выключать электричество из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Обесточат село Забридкы на улицах:

Берегова — 1

Весела — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15

пров. Ласкавый — 2

пров. Лисный — 3

Молодижна — 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19

Овксентия Бужынського — 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15

Перемогы — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27

Польова — 7, 9, 11, 13, 15

пров. Рыбальськый — 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17

пров. Тыхый — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту будут выключаться свет в селе Нови Санжары по адресам:

Антона Головатого — 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32/9, 33, 34/8, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47/11, 47А, 49/10, 51, 53, 55, 57, 57А, 59

пров. Антона Головатого — 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7

пров. Дорожный — 1, 2, 2а, 3, 7, 9

пров. Луговый — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12

пров. Ромашковый — 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 19

С 8 до 16 часов вводятся дополнительные ограничения в селе Стари Санжары. Обесточение будет продолжаться на улицах:

Андрия Геращенка — 8, 10, 12

пров. Вузькый — 1, 2, 3, 4, 5

Катерыны Мешко — 2, 3, 5, 7, 9, 10

пров. Мыколы Середы — 1, 15

пров. Решетныка — 1

Старосанжарська — 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109

Феофила Булдовського — 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21.

С 08:00 до 16:30 не будет электричества в селе Мачехи в домах, расположенных по адресам:

Космонавтив — 1, 2, 2/1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 11, 12-а, 13, 14, 15а, 15б, 17, 21, 23, 23-а, 25, 33

Центральна — 137, 139, 141, 151.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.