Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області почала діяти в одному з міст регіону, що зробило пересування місцевих мешканців зручнішим.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області офіційно запрацювала у Чорткові з 1 січня та передбачає повний перехід на безготівкові розрахунки у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міської ради, нова система оплати за проїзд у Тернопільській області почала діяти, коли у сфері пасажирських перевезень почав роботу оператор ТОВ "Easy Soft" з міста Київ.

Саме ця компанія відповідає за впровадження автоматизованої схеми розрахунків у міських автобусах. У міській раді пояснили, що нововведення є частиною сучасного підходу до організації перевезень.

У повідомленні також йдеться, що нова автоматична система оплати за проїзд у Тернопільській області відповідає світовій практиці, яку дедалі активніше запроваджують українські міста.

На території Чорткова наразі діє виключно безготівкова форма купівлі квитків. Пасажири можуть розрахуватися банківською карткою безконтактно або пільговою "Карткою чортків’янина".

Також найближчим часом планується запровадження електронного квитка, який можна буде поповнювати через термінали EasyPay.

У міській раді окремо наголосили, що старі "Картки чортків’янина" залишаються чинними. Вони коректно працюють з новими валідаторами, тому міняти їх не потрібно.

Що стосується маршрутів до сіл Чортківської громади, то впровадження автоматичної системи там визначено наступним етапом. Поки що в автобусах, які курсують у цьому напрямку, дозволено розрахунок готівкою.

Водночас у міській раді повідомили, що протягом січня, після встановлення валідаторів, розрахунок і на цих маршрутах здійснюватиметься виключно картками.

