Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области введен компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" на нескольких маршрутах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

"Знаем, как важно вовремя попасть на работу или домой, поэтому делимся изменениями в маршрутах и ​​графиках пригородных поездов. Пожалуйста, посмотрите этот список, чтобы ваши поездки были комфортными и без сюрпризов", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Особое внимание следует обратить пассажирам Ивано-Франковской области. В связи с выполнением ремонтных работ в январе и феврале временно отменят движение отдельных пригородных поездов в этом регионе. Изменены маршруты и введен новый график движения поездов в Ивано-Франковской области.

В частности, 12, 13 и 14 января, а также в период с 3 по 18 февраля не будут курсировать пригородные экспрессы №6432 сообщением Ивано-Франковск – Коломыя и №6433 по маршруту Коломыя – Ивано-Франковск. Временная остановка проезда связана с проведением плановых работ, направленных на обновление путевого хозяйства и повышение надежности железнодорожного сообщения.

Кроме того, с 6 января введены изменения в график движения пригородного экспресса №6045 Тернополь-Пассажирский – Львов-Главный. Согласно обновленному расписанию, отправление поезда с начальной станции будет производиться в 15:59 вместо ранее установленного времени 16:32. Другие параметры этого рейса остаются без изменений.

Пассажирам советуют внимательно следить за актуальной информацией, регулярно проверять обновленный график проезда поездов на официальном сайте Укрзализныци и учитывать временные ограничения при планировании путешествий. Это позволит избежать неудобств и обеспечит более комфортные и предсказуемые поездки.

