Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области позволит обеспечить регулярный вывоз мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с 1 января 2026 года в Заводском сообществе, сообщает Politeka.

Изменения коснулись услуг по вывозу и обработке бытовых отходов. Местный совет отмечает, что предыдущие ставки больше не отражали реальных затрат предприятия и не позволяли обеспечить бесперебойную работу коммунального сервиса.

По информации руководства общества, удорожание материалов, ремонтных работ и обслуживание спецтранспорта существенно повлияло на финансовое состояние КП. Без корректировки платежей стабильность предоставления услуги не могла быть гарантирована.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж вырастет на 14,95 гривны – до 48,80 за одного человека. Владельцы частных домов будут платить 37 гривен вместо 25. Бюджетные учреждения получат повышение на 2,55 гривны, а другие потребители - на 2,94.

Решение было принято на основе детальных экономических расчетов. Жители могут предоставить предложения или замечания, обратившись в КП «Заводское-2010» лично или по электронной почте.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области позволит обеспечить регулярный вывоз мусора, поддержание санитарного состояния и приведение платежей в соответствие с фактическими расходами.

Местные власти советуют гражданам заранее планировать семейный бюджет, отслеживать официальные объявления и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и перебоев в работе коммунальных служб.

Ожидается, что новые тарифы помогут поддерживать технику и сети в надлежащем состоянии в течение всего года.

