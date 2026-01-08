Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с 1 января 2026 года в Заводском сообществе, сообщает Politeka.
Изменения коснулись услуг по вывозу и обработке бытовых отходов. Местный совет отмечает, что предыдущие ставки больше не отражали реальных затрат предприятия и не позволяли обеспечить бесперебойную работу коммунального сервиса.
По информации руководства общества, удорожание материалов, ремонтных работ и обслуживание спецтранспорта существенно повлияло на финансовое состояние КП. Без корректировки платежей стабильность предоставления услуги не могла быть гарантирована.
Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж вырастет на 14,95 гривны – до 48,80 за одного человека. Владельцы частных домов будут платить 37 гривен вместо 25. Бюджетные учреждения получат повышение на 2,55 гривны, а другие потребители - на 2,94.
Решение было принято на основе детальных экономических расчетов. Жители могут предоставить предложения или замечания, обратившись в КП «Заводское-2010» лично или по электронной почте.
Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области позволит обеспечить регулярный вывоз мусора, поддержание санитарного состояния и приведение платежей в соответствие с фактическими расходами.
Местные власти советуют гражданам заранее планировать семейный бюджет, отслеживать официальные объявления и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и перебоев в работе коммунальных служб.
Ожидается, что новые тарифы помогут поддерживать технику и сети в надлежащем состоянии в течение всего года.
