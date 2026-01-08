Ппідвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області дозволить забезпечити регулярний вивіз сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з 1 січня 2026 року у Заводській громаді, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися послуги з вивезення та обробки побутових відходів. Місцева рада зазначає, що попередні ставки більше не відображали реальні витрати підприємства і не дозволяли забезпечити безперебійну роботу комунального сервісу.

За інформацією керівництва громади, подорожчання матеріалів, ремонтних робіт і обслуговування спецтранспорту суттєво вплинуло на фінансовий стан КП. Без коригування платежів стабільність надання послуги не могла бути гарантованою.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж зросте на 14,95 гривні — до 48,80 за одну особу. Власники приватних будинків сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Бюджетні установи отримають підвищення на 2,55 гривні, а інші споживачі — на 2,94.

Рішення ухвалили на основі детальних економічних розрахунків. Жителі можуть надати пропозиції чи зауваження, звернувшись до КП «Заводське-2010» особисто або через електронну пошту.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області дозволить забезпечити регулярний вивіз сміття, підтримку санітарного стану та приведення платежів у відповідність до фактичних витрат.

Місцева влада радить громадянам заздалегідь планувати сімейний бюджет, відстежувати офіційні оголошення і вчасно сплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та перебоїв у роботі комунальних служб.

Крім того, очікується, що нові тарифи допоможуть підтримувати техніку та мережі в належному стані протягом усього року.

