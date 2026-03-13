Окончательное решение о завершении отопительного сезона в Черкасской области зависит не только от календарных сроков в 2026 году.

Завершение отопительного сезона в Черкасской области на 2026 год еще окончательно не решено, хотя оно будет происходить по установленным правилам, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба сообщил, что у государства есть достаточные ресурсы для стабильной работы систем теплоснабжения, поэтому отопительный сезон будет длиться столько, сколько этого потребуют погодные условия. По его словам, запасы топлива позволяют поддерживать работу теплосетей даже до середины апреля, если температура воздуха будет оставаться низкой.

Чиновник подчеркнул, что завершение отопительного сезона не будет привязываться к конкретным календарным датам. Главным фактором для принятия такого решения будет оставаться температурный режим. Если погодные условия потребуют, подача тепла в жилые дома может длиться дольше обычного.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №812, отопительный сезон в 2025-2026 годах официально определен в период с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. В то же время, на практике фактическая дата завершения подачи тепла может отличаться.

Дело в том, что окончательное решение о завершении отопительного сезона в Черкасской области зависит не только от календарных сроков, но и от погодных условий и решений местных органов власти. Именно они оценивают температурную ситуацию в регионе и определяют, когда целесообразно завершать отопительный период.

Основным ориентиром такого решения является среднесуточная температура воздуха. При этом учитываются показатели как в дневное, так и в ночное время.

Согласно постановлению Кабмина №830, он начинается не позже того момента, когда в течение трех суток средняя суточная температура составляет +8 °C или ниже. Завершение же возможно только тогда, когда в течение трех дней этот показатель превышает +8 °C.

Чтобы лучше понять принцип расчета, можно рассмотреть простой пример. Если днем ​​температура воздуха составляет около +10 °C, а ночью опускается до 0 °C, среднесуточное значение будет примерно +5 °C. В такой ситуации оснований для отключения отопления еще нет.

Если днем ​​температура поднимается до +12 °C, а ночью держится на уровне около +6 °C, среднесуточный показатель составит примерно +9 °C. Если такая температура будет сохраняться не менее трех дней подряд, местные власти могут принять решение о прекращении подачи тепла в жилые дома.

