Ограничения движения транспорта в Киеве затронули несколько маршрутов трамваев, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном сайте городского совета, ограничение движения транспорта в Киеве было введено на период до 9 января. Причиной изменений в курсировании трамваев стал пемонт трехпутных путей на улице Кирилловской.
В частности, с 10.00 до 17.00 трамваи не ездят от Подольского трамвайного ремонтно-эксплуатационного депо до улицы Семена Скляренко.
Ремонт путей производят на участке от Петропавловской площади до проспекта Степана Бандеры, поэтому передвижение пассажиров в этом районе организовано по измененной схеме.
Трамвай маршрута №11, который обычно следовал через Кирилловскую улицу, теперь курсирует от Иорданской до остановки на Семена Скляренко. А №12 из Пущи-Водицы и №16 со станции метро «Героев Днепра» тоже завершается на той же остановке.
№19 сменил конечную точку. От Контрактовой площади трамвай теперь курсирует на остановку «Стадион «Спартак». Для удобства пассажиров дополнительно введен временный автобусный маршрут №19-Т, соединяющий Контрактовую площадь и площадь Тараса Шевченко.
Автобусы двигаются в прямом направлении через ул. Спасская, ул. Межигорская, ул. Щекавицкая, ул. Константиновская, ул. Оленивская, ул. Кирилловская, ул. Сырецкая, ул. Семена Скляренко и ул. Автозаводская до ул. Полярной и дальше к площади Тараса Шевченко.
В обратном направлении они будут возвращаться по тому же маршруту, проходя через ул. Полярная, ул. Автозаводская, ул. Семена Скляренко, ул. Сырецкая, ул. Кирилловская, ул. Щекавицкая, ул. Константиновская и ул. Спасскую до Контрактовой площади.
В КП «Киевпасстранс» напоминают, что ограничение движения транспорта в Киеве необходимо учитывать при планировании поездок.
