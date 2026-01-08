Обмеження руху транспорту в Києві внесли певні корективи у зручність пересування містом для місцевих жителів.

Обмеження руху транспорту в Києві торкнулися кількох маршрутів трамваїв, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, обмеження руху транспорту в Києві ввели на період до 9 січня. Причиною змін у курсуванні трамваїв став пемонт трмвайних колій на вулиці Кирилівській.

Зокрема, від 10:00 до 17:00 трамваї не їздять від Подільського трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо до вулиці Семена Скляренка.

Ремонт колій проводять на ділянці від Петропавлівської площі до проспекту Степана Бандери, тому пересування пасажирів у цьому районі організоване за зміненою схемою.

Трамвай маршруту №11, який зазвичай їхав через вулицю Кирилівську, тепер курсує від Йорданської до зупинки на Семена Скляренка. А №12 з Пущі-Водиці та №16 зі станції метро «Героїв Дніпра» теж завершується на тій самій зупинці.

№19 змінив кінцеву точку. Від Контрактової площі трамвай тепер курсує до зупинки «Стадіон «Спартак». Для зручності пасажирів додатково запроваджено тимчасовий автобусний маршрут №19-Т, який з’єднує Контрактову площу та площу Тараса Шевченка.

Автобуси рухаються в прямому напрямку через вул. Спаську, вул. Межигірську, вул. Щекавицьку, вул. Костянтинівську, вул. Оленівську, вул. Кирилівську, вул. Сирецьку, вул. Семена Скляренка та вул. Автозаводську до вул. Полярної і далі до площі Тараса Шевченка.

У зворотному напрямку вони повертатимуться тим самим маршрутом, проходячи через вул. Полярну, вул. Автозаводську, вул. Семена Скляренка, вул. Сирецьку, вул. Кирилівську, вул. Щекавицьку, вул. Костянтинівську та вул. Спаську до Контрактової площі.

В КП «Київпастранс» нагадують, що обмеження руху транспорту в Києві необхідно враховувати при плануванні поїздок.

