Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области реализуется благотворительным фондом «Каритас Львов УГКЦ» в рамках социальной программы поддержки пожилых и уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Основной площадкой проекта стал Центр жизнестойкости "Сильные вместе", где жители получают психологическую поддержку и учатся справляться с последствиями стресса.

Программа предусматривает индивидуальные консультации и групповые занятия. Специалисты помогают восстановить эмоциональный баланс, формируют навыки самопомощи и укрепляют уверенность в своих силах. Участники учатся выражать эмоции, преодолевать последствия травм и эффективно коммуникировать в сложных жизненных ситуациях.

Ключевые направления работы центра включают в себя обработку личных запросов, организацию мероприятий для семей, а также учебные программы для работников социальной, медицинской и образовательной сфер. Особое внимание уделено специалистам общественных и религиозных организаций, работающих с людьми в кризисных условиях.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при поддержке Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Центр "Сильные вместе" помогает восстановить психологическую устойчивость, найти ресурсы для повседневной жизни и сформировать ощущение стабильности и безопасности в будущем.

Всем желающим советуют обращаться в центр за подробной информацией и графиком мероприятий, чтобы получить поддержку вовремя. Программа продолжает работать, обеспечивая пожилых людей ресурсами и поддержкой в ​​течение всего года.

