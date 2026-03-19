Прогноз погоды с 20 по 29 марта в Харькове разрешает местным жителям планировать свои дела и прогулки, сообщает Politeka.
Как говорится на сайте sinoptik.ua, прогноз погоды с 20 по 29 марта в Харькове предполагает преимущественно прохладные утренники и теплые дни.
Так, 20 марта днем столбики термометров поднимутся до +11°, однако воздух будет ощущаться немного прохладнее из-за облачности.
21 марта облака будут оставаться над городом в течение всего дня, днем температура достигнет +11°, а ночью опустится до +3°.
22 марта небо будет преимущественно пасмурным, однако вечером возможны прояснения, а температура будет колебаться от +3° до +10°.
23 марта обещает ясный день без облачка, столбики термометров покажут от +2° ночью до +11° днем.
24 марта утром и днем в городе появятся облака, но к вечеру небо снова прояснится. 25 марта ожидается теплый день первой половины недели, днем воздух прогреется до +15°, а ночью температура не опустится ниже +7°.
Облачность будет оставаться значительной, но без осадков. 26 и 27 марта город будет оставаться под облаками, днем температура будет подниматься до +16° и +15° соответственно.
28 и 29 марта в облцентре небо будет пасмурным, днем температура будет держаться на уровне +15°, а ночью будет опускаться до +7°.
Влажность и ветер будут колебаться в пределах средних показателей, а осадков в течение недели синоптики не прогнозируют.
Специалисты советуют местным учитывать прогноз погоды с 20 по 29 марта в Харькове при планировании прогулок и работы на открытом воздухе, ведь неделя обещает быть переменной, но без существенных осадков.
Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому предусмотрена надбавка.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что предлагают благотворители.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: чего следует ждать украинцам.