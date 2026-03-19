Прогноз погоды с 20 по 29 марта в Харькове обещает разные настроения неба, от пасмурных до ясных дней, поэтому рассказываем об этом больше.

Прогноз погоды с 20 по 29 марта в Харькове разрешает местным жителям планировать свои дела и прогулки, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте sinoptik.ua, прогноз погоды с 20 по 29 марта в Харькове предполагает преимущественно прохладные утренники и теплые дни.

Так, 20 марта днем ​​столбики термометров поднимутся до +11°, однако воздух будет ощущаться немного прохладнее из-за облачности.

21 марта облака будут оставаться над городом в течение всего дня, днем ​​температура достигнет +11°, а ночью опустится до +3°.

22 марта небо будет преимущественно пасмурным, однако вечером возможны прояснения, а температура будет колебаться от +3° до +10°.

23 марта обещает ясный день без облачка, столбики термометров покажут от +2° ночью до +11° днем.

24 марта утром и днем ​​в городе появятся облака, но к вечеру небо снова прояснится. 25 марта ожидается теплый день первой половины недели, днем ​​воздух прогреется до +15°, а ночью температура не опустится ниже +7°.

Облачность будет оставаться значительной, но без осадков. 26 и 27 марта город будет оставаться под облаками, днем ​​температура будет подниматься до +16° и +15° соответственно.

28 и 29 марта в облцентре небо будет пасмурным, днем ​​температура будет держаться на уровне +15°, а ночью будет опускаться до +7°.

Влажность и ветер будут колебаться в пределах средних показателей, а осадков в течение недели синоптики не прогнозируют.

Специалисты советуют местным учитывать прогноз погоды с 20 по 29 марта в Харькове при планировании прогулок и работы на открытом воздухе, ведь неделя обещает быть переменной, но без существенных осадков.

