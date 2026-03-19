Определено ориентировочное завершение сезона на 2026 год в Закарпатской области, органы местного самоуправления могут самостоятельно корректировать сроки отключения отопления.

Завершение отопительного сезона в Закарпатской области будет введено на 2026 год, по установленным правилам, сообщает Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №1267, отопительный сезон в Украине официально проходит с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Однако это не означает, что тепло в домах обязательно будут подавать именно к этой дате.

Хотя 31 марта определен как ориентировочное завершение сезона, органы местного самоуправления могут самостоятельно корректировать сроки отключения отопления. В первую очередь они ориентируются на погодные условия: если среднесуточная температура превышает +8 °C и держится на этом уровне, по меньшей мере, три дня подряд, подачу тепла могут прекратить раньше.

В то же время в Закарпатской области для объектов социальной сферы возможны исключения. В больницах, школах и детских садах отопление может оставить дольше, особенно если в апреле будет наблюдаться резкое похолодание.

С начала апреля теплоснабжающие предприятия постепенно переходят на летний режим работы. В домах, оборудованных счетчиками, начисления за отопление в этот период обычно минимальны или отсутствуют – оплачиваются только остаточные объемы тепловой энергии.

Вицепремьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что завершение отопительного сезона не имеет четкой привязки к календарю. По его словам, решающим фактором остаются фактические температурные характеристики.

Также он подчеркнул, что у Украины есть достаточный ресурс для стабильного прохождения отопительного периода. При необходимости подачу тепла могут продлить даже до середины апреля, учитывая прежде всего погодные условия.

