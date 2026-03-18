Рекомендуем ознакомиться со списком адресов, где будут действовать графики отключения света в Кировоградской области.

Графики отключения света в Кировоградской области на 19 марта охватят только отдельные населенные пункты, сообщает Politeka.net.



Об этом сообщили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Жителям области рекомендуют заранее ознакомиться со списком населённых пунктов и адресов, где 19 марта будут действовать графики отключения света в Кировоградской области. Это поможет заранее подготовиться к возможным перебоям со светом и учесть их при планировании повседневных дел.

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта будут продолжаться отключения в селе Бережынка. Ограничения охватят следующие адреса:

Вышнева — 42, 45, 50, 55, 57

Героив Украины — 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151-162, 164А, 165-168, 170-173, 175-190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210

Затышна — 18, 35, 45, 107

Набережна — 1-12, 14-18, 20-23, 25-28, 32, 34, 36-37

Нова — 1а, 3, 7-10, 15, 17, 20-21, 31, 33, 36, 39, 47-49, 53, 57-58, 74, 76-77

Озерна — 1, 1а, 2-3, 9, 11, 13

Сонячный пров. — 2-5, 7, 9, 9а, 10-12, 15-17, 19-21, 23-26, 28, 33, 35, 37, 39-41, 43-44, 47, 50, 52-54, 59, 61-63, 80

Также с 9 до 17 часов убудут обесточенные дома в селе Макове. Они охватят следующие адреса:

Архитектурна — 1-2, 4-6, 40-41

Весняна — 6

Степова — 2, 4-5, 6а, 7-8, 10, 12, 14-15, 15а, 16-18, 17а, 20, 21, 23, 27, 31-32

С 9 до 13 часов будут продолжаться отключения в населенном пункте Олександривка. Электричество исчезнет в домах, расположенных на улицах:

Партызанив Украины — 78

Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 22-29, 31, 33, 35, 37

О.Куценова— 1, 3-5, 7-15, 19, 21, 23, 25, 27, 29А

Одеська— 10-12, 14

Олександра Назаренка — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-46, 48-51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Щаслыва — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Юрия Кулыныча — 19, 21, 23, 25, 29-34, 36, 38, 40, 42, 44

Ярослава Мудрого — 37, 44

С 9 до 17 часов будут длиться отключения в селе Веселе, однако ограничения касаются только улиц:

Молодижна — 2-3, 3А, 5-6, 9, 9А, 10-13, 13А, 14-18, 20, 25

Набережна — 1, 1Г, 2-7, 7А, 8-12, 12А, 13-19, 19А, 20-23, 25-28, 31, 40

Садова — 1, 4-7, 7А, 8, 8А, 9-10, 12, 16.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: куда следует обращаться за помощью.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: какие суммы получат украинцы в марте.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Кировоградской области: когда выключат батареи в 2026 году.