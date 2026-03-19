Графики отключения света в Винницкой области на 20 марта пройдут по отдельным адресам.

В Винницкой области на 20 марта запланированы временные отключения света из-за проведения плановых профилактических работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Информацию о будущих ограничениях обнародовали на официальном сайте «Винницаоблэнерго».

Отмечается, что отключения света в Винницкой области на 20 марта состоятся в определенные часы, что позволяет жителям заблаговременно спланировать свои дела и учесть возможные временные перебои с электроснабжением. Такой подход позволяет минимизировать неудобства и обеспечить стабильную работу энергосетей в дальнейшем.

С 8 до 17 часов будут продолжаться ограничения в селе Очыткив, однако свет исчезнет только в домах по адресам:

Ватутина: 5

Дмытра Громлюка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32

Калынова: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14

Космонавтив: 1, 2

Крынычна: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 32, 35, 37

Кузнецова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34

Леси Украинкы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 32

Незалежности: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 41А, 42, 45

Прыбережна: 1, 1А, 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25

Садова: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Шкильна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22

20.03.2026 года с 8 до 17 часов будут действовать ограничения в пгт Кожанка. Они охватят следующие адреса:

Захысныкив Мариуполя: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32

Лисова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Партызанська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29

Шкильна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31А, 32, 38, 39

Щорса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 30

пров. Затышный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

пров. Селянськый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20

Электричество будут также выключать в селе Люлынци. Обесточены будут дома, расположенные по адресам:

Космонавтив: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Миру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23

Перемогы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 23, 25, 27, 28

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Садова: 1, 2, 3, 4, 6

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

