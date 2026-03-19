Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти с помощью платформы "Помогай", где местные размещают объявления о возможности временного проживания, сообщает Politeka.
Сервис создан для того, чтобы помочь ВПЛ найти безопасное бесплатное жилье как в Киевской области, так и в других регионах.
На платформе периодически появляются новые предложения от владельцев или людей, готовых предоставить место для проживания.
В частности, одно из предложений доступно в поселке Козин Обуховского района. Там готовы принять двух человек на любой срок.
Еще один вариант размещения есть в городе Украинка Обуховского района. В этом случае также отмечено, что могут принять двух человек на любой срок.
Кроме того, на платформе есть предложение бесплатного жилья для ВПЛ в селе Козлов Переяслав Хмельницкого района Киевской области. В этом случае речь идет о доме с тремя комнатами, где могут проживать до пяти человек.
По описанию, дом пока пуст и нуждается в обустройстве мебелью. Отмечается, что в доме есть электричество и печное отопление, а во дворе находится колодец и сарай. Также уточняется, что в Киев дорога занимает около 1.30.
Пользователи платформы могут самостоятельно просматривать доступные объявления и связываться с авторами предложений, чтобы уточнить условия проживания.
Временная крыша над головой остается одним из самых востребованных запросов среди переселенцев, ищущих возможность временно поселиться в более безопасных регионах страны.
Именно поэтому подобные платформы продолжают наполняться новыми предложениями от людей, готовых помочь оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: как изменились цены.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.
Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.