Графики отключений света в Ровенской области на 20 марта вводятся для обслуживания и плановых работ.

В пресс-службе «Рівнеобленерго» отметили, что уже обнародован детальный перечень адресов, где в этот день возможны временные перерывы в электроснабжении.

Графики отключений света в Ровенской области на 20 марта вводятся для обслуживания и модернизации сетей, что позволяет повысить надежность и стабильность электроснабжения. Жителям советуют заранее ознакомиться с адресами, где предполагаются ограничения, чтобы учесть временные перебои при планировании ежедневных дел.

С 9 до 17 часов обесточат село Сморжив. Ограничения будут действовать в домах по адресам:

Головна — 2, 3, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 31, 32, 34, 36, 39, 43, 45, 50, 51, 56, 67, 74, 75, 81, 83, 89, 90, 93

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 11A, 12, 13, 14, 17, 18, 18-А, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Робитныцького — 1, 1А, 3, 3/4, 3a, 4, 4А, 5 а, 6, 7, 8, 9, 11А, 13, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 41, 43

Робитныцького В. — 18, 19, 24, 25, 26

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8

Шевченка — 3, 5, 6, 8

С 9 до 17 часов дополнительные графики отключения охватят населенный пункт Олександрия по следующим адресам:

Щаслыва — 2

Рокосовського — 1Б, 3, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 28, 32, 34

С 9 до 17 часов будут выключать электричество в населенном пункте Городыще. Обесточат дома по следующим адресам:

И.Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32-А, 33, 35, 36, 38, 44, 46, 48

Б.Хмельныцького — 46

Будивельныкив — 1, 23

Вербова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27Б, 28, 29, 30, 31, 31Б, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 49б, 52, 54, 61, 64, СКЗ

Весела — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 48

Весняна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30Б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Вышнева — 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18

Вышневый пров. — 1, 2, 3, 4а, 6

Гончарна — 1, 5, 26, 29, 31, 32А, 38, 40, 44, 46

Горна — 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, СКЗ

Городище — 144В, СВЕРД

Грушевського — 16, 28, 55

Даныла Галыцького — 2, 19

Дружбы — 1А, 2, 7А

Зарична — 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18А, 1А, СКЗ

Затышна — 1

Захидна — 18, 31, 33, 38

Зелена — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 26, 42

Квитнева — 15, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 42, 45, 49, 52, 53, 53А, 53а, 57

Княгыни Ольгы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Котляревського — 1, 3, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 21, 26, 30, 34, 40

Л.Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Лугова — 1, 3, 4, 5, 8, 12

Лизянська — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 28, 29, 34, 36, 37, 41, 45, 46

Лизянськый пров. — 4, 5, 7

Лисова — 6а

Мыру — 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43

Молодижна — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 61, 63, 65, 72, 74, 79

Набережна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6

Налывайка — 2, 2а, 3, 8, 9, 11, 17, 19, 30, 36, 41, 48

Незалежности — 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144А, 144г, 145, 145М, 146, 146А, 146Б, 146В, 146Д, 146з, 147, 148, 149, 150, 151, 152.

Последние новости Украины:

