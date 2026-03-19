Теплоснабжающие предприятия завершат сезон лжи в связи с ожидаемым потеплением в Волынской области.

Принято решение о сроках завершения отопительного сезона в Волынской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорили на заседании исполкома городского совета.

В Луцкой общине отопительный сезон завершат после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет превышать +8°C. Соответствующее решение было принято 18 марта на заседании исполнительного комитета, сообщили в Луцком городском совете.

"После повышения в течение трех суток среднесуточной температуры воздуха выше +8°C теплоснабжающие предприятия, производители и исполнители услуг по теплоснабжению в нашем обществе прекратят отопительный сезон", - говорится в сообщении.

Согласно принятому решению, теплоснабжающие предприятия прекратят подачу тепла в связи с ожидаемым потеплением в Волынской области. Такое решение было принято с учетом прогноза погоды, свидетельствующего о стабильном повышении температуры в Луцке.

Напомним также, что согласно правительственному постановлению №1267, нынешний отопительный сезон длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Но это не значит, что отопление в домах не будет отключено именно до этой даты.

Несмотря на то, что нормативные документы определяют 31 марта как ориентировочную дату завершения теплого сезона, местные власти имеют право изменять эти сроки. В частности, тепло может быть отключено ранее, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет превышать +8°C.

Вместе с тем в учебных заведениях и медицине отопительный период в Волынской области могут продолжить по отдельным решениям общин, особенно в случае резкого похолодания в апреле.

