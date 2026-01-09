Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується благодійним фондом «Карітас Львів УГКЦ» у межах соціальної програми підтримки літніх громадян та вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Основним майданчиком проєкту став Центр життєстійкості «Сильні разом», де мешканці отримують психологічну підтримку та навчаються справлятися з наслідками стресу.

Програма передбачає індивідуальні консультації та групові заняття. Спеціалісти допомагають відновити емоційний баланс, формують навички самодопомоги і зміцнюють впевненість у власних силах. Учасники вчаться висловлювати емоції, долати наслідки травм і ефективно комунікувати у складних життєвих ситуаціях.

Ключові напрямки роботи центру включають обробку особистих запитів, організацію заходів для родин, а також навчальні програми для працівників соціальної, медичної та освітньої сфер. Окрему увагу приділено фахівцям громадських і релігійних організацій, що працюють з людьми у кризових умовах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Центр «Сильні разом» допомагає відновити психологічну стійкість, знайти ресурси для повсякденного життя та сформувати відчуття стабільності й безпеки у майбутньому.

Усім охочим радять звертатися до центру за детальною інформацією та графіком заходів, щоб отримати підтримку вчасно. Програма продовжує працювати, забезпечуючи літніх людей ресурсами та підтримкою протягом усього року.

