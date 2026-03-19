Ограничение движения транспорта в Виннице будет введено на одной из центральных улиц города из-за проведения строительных работ.

Ограничение движения транспорта в Виннице будет касаться участка Театральной улицы, сообщает Politeka.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте городского совета, уточнив детали о сроках и условиях организации движения на этой территории.

Как говорится в сообщении, полного перекрытия дороги не предполагается, однако проезд авто будет усложнен из-за работы техники.

Водителям придется учитывать временные ограничения движения транспрота в Виннице, которые будут вводить непосредственно при выполнении работ.

В то же время ограничение движения транспорта в Виннице организуют таким образом, чтобы оставлять как минимум одну полосу для проезда. Это позволит избежать полной остановки транспортного потока, но не исключает возможных пробок в часы пик.

На месте проведения работ коммунальное предприятие КП "СМЕД ОДР" установит соответствующие дорожные знаки и технические средства для предупреждения водителей и обеспечения безопасности.

Городские власти призывают водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения во избежание задержек в пути. Особенно это касается тех, кто регулярно пользуется соответствующим участком, ведь работы будут длиться длительный период.

В городском совете рассказали, что неудобства охватят Театральную улицу от перекрестка с улицей Архитектора Артынова до дома 51. Именно там запланировано выполнение строительных работ.

Как отмечается, изменения начнут действовать с 25 марта 2026 года и продлятся до 25 марта 2027 года.

Учитывая это, строительные работы могут повлиять на ежедневный трафик в центральной части города, поэтому водителям следует следить за дорожной ситуацией и обращать внимание на установленные знаки.

