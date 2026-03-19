Графики отключения света в Кировоградской области на 20 марта вводятся по десяткам адресов.

В Кировоградской области 20 марта временные отключения света затронут только отдельные населенные пункты, сообщает Politeka.net.

Как отметили в пресс-службе «Кіровоградобленерго», ограничения вводятся в рамках запланированных работ на электросетях.

С 9 до 17 часов будут продолжаться отключения в населенном пункте Аджамка, однако ограничения охватят только такие улицы:

Героив Украины — 159, 161, 165–167, 169, 171, 175, 177, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 208, 210

Ставкова — 52, 59, 73

Колодязна — 1

Карьерна — 1–2, 5, 7А

Крымська — 6, 10

Фестывальна — 1, 3, 7, 9

Из-за планового ремонта будут выключать электричество в селе Нововолодымыривка. Обесточение будут действовать по адресам:

Героив Украины — 9, 16



С 9 до 13 часов будут продолжаться отключения в населенном пункте Пидгайци. Электричество исчезнет в домах, расположенных на улицах:

Спортывна — 1, 3, 10

Схидна — 1, 3, 3а, 3б, 3б/1, 3г, 7, 9, 11, 13, 15, 16А, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 49, 51, 53

Зарична — 2, 4, 11, 13–14

Козацька — 1–3, 7–8, 10–11, 14

Шевченка — 1–2

Степова — 1–18, 20, 20Б, 21–22, 24–25, 25а, 26–28, 30–34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58

Тарана — 20, 26

Тиныста — 1–5, 8, 10–11, 13–15.

