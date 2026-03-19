Новый график движения поездов в Харькове был введен из-за временных ограничений на отдельном участке, что повлияло на курсирование скоростных экспрессов.

Новый график движения поездов в Харькове предусматривает временные изменения в сообщении Интерсити между Киевом и нашим облцентром, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов появился из-за того, что пассажирские составы курсируют только в Полтаву с последующими стыковочными маршрутами в Харьков.

В «Укрзализныце» объяснили, что такие ограничения вынуждены и связаны с техническими и энергетическими факторами, которые повлияли на стабильность курсирования на этом участке.

По информации компании, за последние недели экспрессы между нашим облцентром и Полтавой вынуждены были курсировать с использованием резервных тепловозов из-за ограничения энергоснабжения.

Это приводило к существенным задержкам, которые иногда достигали 3 часов. В некоторых случаях пассажиры прибывали в пункт назначения уже после начала комендантского часа, что создавало дополнительные трудности для дальнейшего передвижения по городу.

Именно поэтому новый график поездов в Харькове был скорректирован с учетом необходимости обеспечить более прогнозируемое и стабильное движение.

В компании отмечают, что введение стыковочных маршрутов позволяет минимизировать задержки и сделать путешествие более комфортным для пассажиров, даже несмотря на временные ограничения.

В «Укрзализныце» также сообщили, что в настоящее время продолжаются восстановительные работы, направленные на возвращение полноценного курсирования скоростных экспрессов.

Параллельно усилены меры безопасности, что также влияет на курсирование на этом направлении. В то же время другие маршруты, следующие в наш облцентр или с него, продолжают работать в обычном режиме без изменений.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс