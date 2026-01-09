Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на обеспечение финансовой устойчивости предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области планирует Костопольский городской совет с начала 2026, сообщает Politeka.

Решение касается стоимости водоснабжения и водоотвода, обслуживаемых КП «Костопольводоканал». Основной причиной изменения ставок называют рост затрат на электроэнергию, материалы, ремонтные работы и оплату труда персонала.

Городские власти подчеркивают, что бесперебойное обеспечение водой и функционирование канализационной сети остаются приоритетом даже в условиях военного положения. Предприятие использует автономные системы, позволяющие поддерживать услуги при возможных отключениях электроэнергии.

В «Костопольводоканале» отмечают, что стабильная работа сетей нуждается в дополнительных финансовых ресурсах. Среди факторов – незаконное подключение, отсутствие счетчиков и рост потребления, что увеличивает нагрузку на систему и финансовое давление на пользователей.

Для прозрачности городской совет обнародовал сравнительные данные по тарифам в Костополе и соседних общинах. Это позволяет жителям оценить предложенные ставки в региональном контексте и подготовить семейный бюджет к изменениям.

Согласно проекту, новые цены с учетом НДС составят 38,14 гривны за кубометр централизованной воды и 42,10 гривны за кубометр водоотвода. Предусмотрена возможность корректировки стоимости при увеличении расходов на обслуживание сетей или росте потребления.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на обеспечение финансовой стабильности предприятия, поддержку надлежащего качества услуг и обеспечение бесперебойного водоснабжения и канализации для граждан. Жителям советуют следить за обновлением и планировать расходы во избежание задолженности и обеспечить стабильное пользование.

Последние новости Украины: