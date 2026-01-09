Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на забезпечення фінансової стабільності підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області планує Костопільська міська рада з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення стосується вартості водопостачання та водовідведення, які обслуговує КП «Костопільводоканал». Основною причиною зміни ставок називають зростання витрат на електроенергію, матеріали, ремонтні роботи та оплату праці персоналу.

Міська влада підкреслює, що безперебійне забезпечення водою та функціонування каналізаційної мережі залишаються пріоритетом навіть в умовах воєнного стану. Підприємство використовує автономні системи, які дозволяють підтримувати послуги під час можливих відключень електроенергії.

У «Костопільводоканалі» зазначають, що стабільна робота мереж потребує додаткових фінансових ресурсів. Серед чинників – незаконні підключення, відсутність лічильників та зростання споживання, що збільшує навантаження на систему і фінансовий тиск на користувачів.

Для прозорості міська рада оприлюднила порівняльні дані щодо тарифів у Костополі та сусідніх громадах. Це дає можливість мешканцям оцінити запропоновані ставки у регіональному контексті та підготувати сімейний бюджет до змін.

Згідно з проєктом, нові ціни з урахуванням ПДВ складатимуть 38,14 гривні за кубометр централізованої води та 42,10 гривні за кубометр водовідведення. Передбачено можливість коригування вартості у разі збільшення витрат на обслуговування мереж або зростання споживання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на забезпечення фінансової стабільності підприємства, підтримку належної якості послуг та гарантування безперебійного водопостачання та каналізації для громадян. Мешканцям радять слідкувати за оновленнями та планувати витрати, щоб уникнути заборгованості та забезпечити стабільне користування.

