Обленерго оголосило про додаткові графіки відключення світла в Харківській області на 8 та 9 січня 2026 року.

Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області 8-9 січня 2026 року на час проведення профілактичних робіт у мережах, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, в четвер, 8 січня, графіки відключення світла торкнуться Богодухівської міської громади. Орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Семенів Яр (будинки по вулиці Сонячна);

Губарівка (вул. Гутянська, Харківська + однойменний провулок).

Також протягом наступних двох днів графіки відключення світла в Харківській області застосовуватимуть у межах Люботинської міської територіальної громади приблизно з 9:00 до 16:00, пише Politeka.

У четвер планові знеструмлення відбудуться в місті Люботин для будинків по вул. Івана Сірка, Збройних Сил України, Каманіна, Мацієвича, Довженка, Партизанська, Ударна, Будянська, Вільхова, Данилевського, Водянська, Врожайна, Хоткевича, Камишевата, Колодяжна, Коротичанська, Національної гвардії України, Північна, Куліша та ін.

А в пʼятницю, 9 січня 2026 року, обмеження електропостачання діятимуть у селищі Караван – вулиці Берегова, Підлісна, Шумицького, Заводська, Державна, Транспортна, Тракторна, Нестерова, Новоселівська та ін.

