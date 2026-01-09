Подорожание продуктов в Киеве формируется без резких скачков, однако накопительный эффект уже ощутим для домохозяйств.

Подорожание продуктов в Киеве остается заметной тенденцией в начале января, хотя динамика стоимости отдельных категорий демонстрирует разнонаправленные изменения, сообщает Politeka.

Информацию о динамике ситуации предоставляет Минфин .

Мониторинг потребительского рынка показывает, что базовые позиции реагируют на сезонность, предложение и внутреннюю политику торговых сетей.

Самый ощутимый рост зафиксирован в сегменте бакалеи. Средняя цена килограмма гречки на 7 января составляет 47,85 гривны. За месяц показатель увеличился на 2,72. Минимальный уровень зафиксировали в Auchan – 39,90, максимальный – в Megamarket, где стоимость достигла 61,70. В Metro и Novus продажи проходят в диапазоне около 44,9.

Овощная группа, напротив, демонстрирует коррекцию вниз. Желтый болгарский перец в среднем стоит 258,37 грн за килограмм, что на 18,13 грн меньше по сравнению с декабрем. В то же время, ценовой разрыв между торговыми точками остается существенным: от 206 грн в Auchan до более 320 в Megamarket, что формирует неравномерную нагрузку на потребительскую корзину.

Молочные продукты показывают стабильное, но умеренное повышение. Сметана «Президент» с жирностью 15% в фасовке 350 грамм продается в среднем по 57,69 грн. В месяц цена выросла на 1,36 гривны. Самое доступное предложение предлагает Metro, самое высокое – Novus.

Аналитики рынка отмечают, что подорожание продуктов в Киеве формируется без резких скачков, однако накопительный эффект уже ощутим для домохозяйств. Специалисты советуют внимательно следить за изменениями в сетях и сравнивать предложения, поскольку разница в стоимости одинаковых товаров может достигать десятков процентов.

